شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 30 مليون شخص في السودان يعيشون أزمة إنسانية مروعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 30 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، يحتاجون إلى المساعدة في السودان بعد 20 شهرًا من الحرب، داعية إلى تعبئة دولية "غير مسبوقة" في مواجهة أزمة إنسانية "مروعة".

ووجهت الأمم المتحدة نداء لجمع 4,2 مليار دولار لتوفير المساعدات إلى 20,9 مليون شخص داخل السودان، من إجمالي 30,4 مليون شخص قالت إنهم في حاجة إلى المساعدة.

أزمة إنسانية حجمها مروع

أعلنت إيديم وسورنو من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، أن "السودان يبقى غارقًا في أزمة إنسانية حجمها مروع"، منددة بالعقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية.

وأضافت: "الجوع والمجاعة ينتشران بسبب القرارات التي تتخذ كل يوم لمواصلة هذه الحرب، دون الأخذ في الاعتبار الثمن الذي يدفعه المدنيون".



وشددت على أن "الحاجات غير المسبوقة في السودان تتطلب تعبئة غير مسبوقة من المجتمع الدولي".

إنهاء الأعمال العدائية

قالت بيث بيكدول نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أمام مجلس الأمن: "نحن بحاجة إلى نفوذكم السياسي لإنهاء الأعمال العدائية ومساعدة السودانيين الذين يحتاجون بشكل عاجل إلى الغذاء والماء والمأوى والدواء والمساعدات الزراعية اليوم وليس غدًا".

وأضافت: "إذا فشلنا في التحرك الآن بشكل جماعي وبالمستوى المطلوب، فإن حياة الملايين ستكون مهددة أكثر".

وأشارت أيضًا إلى مخاطر الحرب في السودان على استقرار المنطقة.



أسوأ الكوارث الإنسانية

أسفرت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان عن مقتل الآلاف، وسط تقديرات تراوح ما بين 20 ألفًا و150 ألف شخص، بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 11 مليون نازح.

وتعد الأمم المتحدة أن الأزمة الناتجة عنها هي إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث.

ويضاف إلى تداعيات هذا النزاع المتواصل منذ أبريل 2023، شبح المجاعة التي تتفشى في 5 مناطق على الأقل في السودان، ومن المتوقع أن تواجه 5 مناطق إضافية المجاعة بحلول مايو المقبل.