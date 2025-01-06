شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على رحيل يوسف مرجان لاعب الطائرة إلى سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

وافق مسئولو النادى الأهلى على رحيل يوسف مرجان لاعب فريق الكرة الطائرة إلى صفوف سبورتنج فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والتى يتم غلقها يوم 8 يناير الجارى، وفقا لما أعلنته اتحاد الكرة الطائرة.

وأعلن النادى الأهلى مؤخرا الموفقة على انتقال عبد الله عبد السلام، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة إلى نادي السويحلي الليبي.

ووجه مجلس الإدارة الشكر إلى اللاعب بعد مسيرته الرائعة مع الفريق ونجاحه مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، وقدم مستويات متميزة، وأخلص العطاء طوال فترة وجوده، وبذل أقصى ما لديه لرفعة النادي وإسعاد جماهيره على كل المستويات.

ويستعد فريقا الأهلي والزمالك للسفر إلى البطولة العربية يوم 14 يناير المقبل، حيث يرأس رامى نصوحى عضو مجلس الزمالك بعثة الفريق الأبيض و محمد سراح عضو مجلس الأهلى رئيسا لبعثة فريقه.

ويقع الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب أربيل العراقي وداركليب البحريني والشرطة القطري.

بينما يقع الزمالك في المجموعة الثانية بجانب السيب العماني والكويت الكويتي والهلال الليبي.