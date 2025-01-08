شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق المطارت والمدارس..استمرار تعطل الحياة في إنجلترا بسبب الطقس والان نبدء بالتفاصيل

قرى محاطة بالمياه الموحلة

إغلاق مئات المدارس

أبرد ليلة شهدتها المملكة المتحدة

الدمام - شريف احمد - اجتاحت فيضانات خطيرة أجزاء من إنجلترا، وأرغم البرد على إغلاق 3 مطارات مؤقتًا يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن يدوم هطول المطر والبرد ليوم آخر، لتمدد فوضى السفر التي اجتاحت المملكة المتحدة منذ بداية العام.وهطلت أمطار غزيرة على مساحات شاسعة من الجزء الأوسط من إنجلترا، وصدر أكثر من 200 تحذير في مرحلة ما، إذ فاضت الأنهار وواصلت غمر القرى والأراضي الزراعية.وصدر تحذير شديد يشير إلى ظروف تهدد الحياة في نهر سور في ليسترشر.أظهرت صور جوية المنازل في قرية بارو أبون سور وهي محاطة بالمياه الموحلة، ووصل ارتفاع المياه إلى نوافذ إحدى السيارات.وجرى إغلاق عدة خطوط سكة حديدية وطرق كبرى بسبب هطول الأمطار والبرد.ويوم الاثنين، أجلى رجال الإنقاذ أشخاصًا من منازل غمرتها مياه الفيضانات وسيارات متعطلة، مع استمرار موجة البرد والرطوبة في تعطيل الحياة في أجزاء من المملكة المتحدة.فيما تشير التوقعات إلى استمرار موجة الطقس الشتوي.أُغلقت مئات المدارس في اليوم الأول من الفصل الدراسي لعام 2025، وتوقفت القطارات وعانى الركاب مشكلات بسبب إغلاق أجزاء من الطرق السريعة والرئيسية، بسبب ارتفاع منسوب المياه والثلوج، ما جعل القيادة تشكل خطرًا، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس.وصدرت تحذيرات من حدوث فيضانات في نحو 200 منطقة في إنجلترا بحلول عصر الاثنين.وأُغلقت العديد من خطوط القطارات أو شهدت تأخيرات بسبب مياه الفيضانات أو سقوط الأشجار على القضبان.جرى تسجيل أبرد ليلة شهدتها المملكة المتحدة خلال فصل الشتاء حتى الآن، في بحيرة لوتش جلاسكارنوتش الواقعة بين أولابول وإنفرنيس.وسجلت درجة حرارة بلغت 3ر13 درجة مئوية تحت الصفر.