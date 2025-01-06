شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاعات البورصة بجلسة الإثنين باستثناء صعود الخدمات التعليمية ومواد البناء والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 3.2%، أعقبه قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.2%، يليهما قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.7%، وهبط قطاعا خدمات النقل والشحن، والتجارة والموزعون بنسبة 1%.

وانخفض قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.8%، ونزل قطاعا العقارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.7%، 0.6%، على التوالي، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.1%، فيما ارتفع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.6%، وصعد قطاعا مواد البناء، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 2.203 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 89.5 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.11%، والعرب على 5.49%، واستحوذت المؤسسات على 27.79% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.2%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 479 ألف جنيه، 136.5 مليون جنيه، 32.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 118.3 مليون جنيه، 23.1 مليون جنيه، 28.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 29929 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 37072 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 13159 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 8336 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 11458 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 3146 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 10436 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 1883 نقطة.