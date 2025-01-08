شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مبادرة دعم الصناعة الوطنية بـ30 مليار جنيه قادرة على إحداث قفزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب الصافى عبد العال، عضو مجلس النواب، على أهمية المبادرة التى طرحتها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسى لدعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أنها جاءت فى وقتها تماما لدعم الصناعة واحداث قفزة حقيقية بالقطاع الصناعى، مشيرا إلى إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة دعم الشركات الصناعية ذات الأولوية

ونوه عبد العال، بإعلان الحكومة إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات فى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل المبادرة توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج فى قطاعات متنوعة، منها الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، وصناعة الأدوية، والنسيج، وصناعة مواد البناء والتعدين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة قادرة على إحداث طفرة فى مجال الصناعة المصرية لما لها من تأثير على كل القطاعات الصناعية المختلفة، مشيدا بمنح الأولوية للمنشآت فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وإقليم قناة السويس، بهدف تعزيز النمو الاقتصادى وزيادة الطاقة الإنتاجية.

ولفت إلى مزايا المبادرة ومنها تحمل الخزانة العامة للدولة دعم فرق سعر الفائدة، حيث تستفيد الشركات من سعر فائدة مدعم بنسبة 15% لمدة خمس سنوات. كما تقدم المبادرة تخفيضات إضافية تصل إلى 2% فى حالة زيادة القيمة المضافة المحلية أو إنتاج أنشطة صناعية جديدة غير مسبوقة محليًا، وحيث سيتم تقييم المبادرة بناءً على مؤشرات مثل زيادة الإنتاج، القيمة المضافة، وتوطين الصناعات الجديدة.

واختتم النائب الصافى عبد العال، أن تحديد وزارة الصناعة 7 قطاعات ذات أولوية للاستفادة من المبادرة، منها صناعة الأدوية والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية وتشمل منتجات مثل ألبان الأطفال، النباتات الطبية والعطرية، والفواكه المجففة وغيرها من الصناعات يؤكد حيوتها واستفادة الكثير من الصناعات منها.