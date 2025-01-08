شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالشيوخ: مصر تواجه تحديات كبيرة تتطلب التكاتف وراء القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

حذر النائب مجدى الدين حسيبو، عضو مجلس الشيوخ، وأمين حزب مستقبل وطن أسوان، من خطر الشائعات والأخبار الكاذبة، قائلا: "تعد من أخطر الأسلحة التى تهدد الاستقرار الداخلى للدولة"، منوها بالتحديات السياسية والاقتصادية التى تواجهها مصر وتتطلب تضافر الجهود للحفاظ على استقرار الوطن.

ولفت حسيبو، إلى ضرورة تمييز الحقائق عن الأخبار المضللة التى تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى الفترة العصيبة التى تمر بها المنطقة، حيث تتزايد محاولات نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى التحلى بالمسؤولية والعمل الجماعى لفضح الشائعات والأكاذيب والتى تنطلق عبر أجهزة استخباراتية لتشويه الدولة المصرية والإنجازات التى تتم فى مختلف القطاعات فى الدولة المصرية.

وشدد نائب أسوان، أن الشائعات سلاح هدام وغالبا لا يقف وراءها افراد، داعيا مختلف الوسائل الإعلامية الوطنية والخاصة للتضافر من أجل اجهاض الشائعات وتأمين الدولة الوطنية.

واختتم النائب مجدى الدين حسيبو، أن مصر تواجه تحديات كبيرة تتطلب التكاتف والوقوف صفًا واحدًا وراء القيادة السياسية والحفاظ على الثقة بين المواطنين والدولة واستكمال بناء مصر.