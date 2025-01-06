2800 جولة إصحاح بيئي

نفذت أمانة منطقة تبوك ممثلة في وكالة الخدمات 2880 جولة إصحاح بيئي وأعمال مكافحة الحشرات وآفات الصحة العامة بمواقع متفرِّقة شملت 60 حيًا وقرية في المنطقة خلال عام 2024م، وذلك ضمن جهود الأمانة في الارتقاء بمستوى الخدمات بأحياء المدينة، وتحسين البيئة الحضرية والرقي بنظافتها، بما يحقق متطلبات الاستدامة، ويعزز الصحة والسلامة العامة.

وأكد وكيل الأمين للخدمات الدكتور محمد بن عبدالقادر بديوي، استمرار فرق الأمانة في تعزيز عمليات المسح الميداني والمتابعة المستمرة للبلاغات ومعالجة الملاحظات أولًا بأول حيث جرى معالجة 2770 بلاغًا متعلقًا بمكافحة الحشرات.

وبيَّن الدكتور بديوي أن كميات المواد المستخدمة في عمليات الرش بلغت 3576 لترًا، تضمنت مبيدات من نوع الرذاذ المتناهي الصغر، والضباب الحراري، إضافة إلى الرذاذ العادي، و20584 كجم من المبيدات الحشرية.

وأوضح أن الأمانة تعاملت مع 9291 من الحيوانات الضالة خلال العام الماضي، لافتًا النظر إلى أنه جرى التعامل مع الحيوانات الضالة من خلال معالجة بؤر تجمعها وتكاثرها، وإزالة أي أنقاض تساعد على إيوائها، إضافة إلى التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.