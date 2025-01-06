الأعرجي والكلداني يشددان على أهمية دعم القرار العراقي الرسمي الموحد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب المستشار في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الأعرجي التقى، اليوم ريان الكلداني، واستعرضا آخر مستجدات الأوضاع على مستوى الداخل العراقي، وكذلك الأوضاع في المنطقة والموقف العراقي الثابت بشأنها".



وبحسب البيان، شدد الجانبان، على "أهمية دعم القرار العراقي الرسمي الموحد، والعمل على مبدأ التكامل السياسي، وبما يفضي لتعزيز دعائم أمن واستقرار البلد وترسيخ مفاهيم السلم المجتمعي".

