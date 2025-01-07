انت الان تتابع خبر اجتماع ثالث لوفدي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في أربيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر مطلع في حديث لـ الخليج 365، إن "وفد الديمقراطي الكردستاني الذي سيترأسه عضو المكتب السياسي للحزب بيشتوان صادق، يتألف كل من دلشاد شهاب وأوميد صباح".وأضاف المصدر، "بينما يتكوّن وفد الاتحاد الوطني الذي ستترأسه عضو المكتب السياسي ريواس فايق، كل من شالاو كوسرت رسول وآمانج رحيم".

ويعقد الاجتماع في مقر المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بأربيل، ويعد هذا الاجتماع الثالث بين الطرفين منذ انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان.

