تكنولوجيا: ASUS تطلق سلسلة Vivobook 14 و Vivobook 16 الجديدة بمعالج Qualcomm الأحدث #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستثمر ASUS بشكل أكبر في الحواسب المحمولة المدعومة بـ Copilot+ مع سلسلة Vivobook 14 و 16 الجديدة في معرض CES 2025. وعلى عكس الحواسب المحمولة التي قدمتها الشركة في الخريف الماضي، هذه المرة تعتمد ASUS بصورة كاملة على معالجات Qualcomm.

مثل Zenbook A14 الجديد فائق الخفة، يأتي كل من Vivobook 14 و Vivobook 16 مزودًا بشريحة Qualcomm Snapdragon X، و 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 512 جيجابايت مساحة التخزين. تدعي ASUS أن هذه المكونات الداخلية الجديدة تعني أن كلا الجهازين أعلى أداءً بنسبة 44٪ من أجهزة Vivobook من الجيل السابق، تدوم أيضًا لفترة أطول مع عمر بطارية يصل إلى 19.8 ساعة.

وكلتا النسختين مقاس 14 بوصة أو 16 بوصة بشاشة بدقة 1920 × 1200 و 60 هرتز. ومثل الأجهزة السابقة من ASUS، سيستخدم كلا الجهازين أيضًا “كاميرا AI” الخاصة بالشركة والتي يمكنها اكتشاف متى لا تكون جالسًا أمام الشاشة وتقليل سطوع الشاشة تلقائيًا لتمديد عمر البطارية، أو قفل الجهاز لزيادة الأمان. سيكون لديك الكثير من الخيارات إذا كنت بحاجة إلى توصيل شيء ما، بما في ذلك منفذي USB-C، ومنفذي USB-A، ومنفذ HDMI، ومقبس صوت.

تقدم ASUS ميزات الذكاء الاصطناعي ايضاً مثل Generative Fill و Erase لتحرير الصور أو Live Captions لإضافة ترجمات تلقائية إلى الصوت على الجهاز.

إلى جانب سلسلة Vivobook الجديدة، أعلنت ASUS عن جهازين حاسب محمول جديدين موجهين للشركات، وهما ExpertBook B5 و B3. يأتي كلا الجهازين مزودًا بمعالج Intel Core Ultra Series 2، وذاكرة عشوائية تصل إلى 64 جيجابايت، والكثير من ميزات الأمان لحماية بياناتك.

لم تشارك ASUS توفر أو سعر أجهزة ExpertBook الجديدة. يتوفر ASUS Vivobook 14 و Vivobook 16 للطلب المسبق الآن بسعر 700 دولار و 750 دولارًا أمريكيًا، على التوالي.