اعلن الوزير السابق زياد بارود في تصريح له، عزوفه عن الترشح لرئاسة الجمهورية، معاهدًا اللبنانيات واللبنانيين بأن أستمر معهم واحدًا من المناضلين من أجل الجمهورية متمنيًا للرئيس العتيد كل التوفيق.

كانت هذه تفاصيل خبر بارود: أعلن عزوفي معاهدًا بأن أستمر مع اللبنانيين واحدًا من المناضلين من أجل الجمهورية متمنيًا للرئيس العتيد كل التوفيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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