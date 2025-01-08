نبيل بدر: قررنا في اجتماع اليوم دعم قائد الجيش جوزيف عون والتصويت له

أشار النائب نبيل بدر، الى أن "إنجاز الاستحقاق الرئاسي أمر ضروري ينتظره جميع اللبنانيين وقررنا في اجتماع اليوم دعم قائد الجيش جوزيف عون والتصويت له".

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