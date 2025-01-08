الحلبي عرض مع وفد التقدمي شؤونا تربوية وتسلم من سفير باكستان دعوة للمشاركة في مؤتمر

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم: النائب أكرم شهيب، أمين السر العام ظافر ناصر، المدير العام السابق لتعاونية موظفي الدولة أنور ضو ومفوض التربية في الحزب سمير نجم، وتناول البحث اوضاع المستعان بهم للتدريس في دوام قبل الظهر، في التعليم الأساسي والثانوي، كذلك اوضاع المتعاقدين على نفقة صناديق المدارس.

كما بحث المجتمعون في تأمين التمويل لصناديق المدارس من أجل تغطية النفقات التشغيلية والتربويّة، وتطرقوا الى موضوع تسوية أوضاع موظفي المكننة، وانطلاقة التعليم في دوام بعد الظهر.

وطالب الوفد بإدخال الزيادات على الرواتب في صلب الراتب وتسريع البت بمرسوم الراتبين الإضافيين. كما طرح المجتمعون موضوع تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية.

وكشف الحلبي انه طلب من رئيس الجامعة اللبنانية إعداد مشروع مرسوم التفرغ في شكله النهائي من اجل رفعه إلى مجلس الوزراء.

كذلك كان بحث في مطلب الوفد لجهة إعداد مشروع مرسوم لتسوية اوضاع المتعاقدين من المسميات كافة والمستعان بهم قبل الظهر، لكي يصبحوا فئة واحدة من أفراد الهيئة التعليمية، بعد إجراء المباريات في مجلس الخدمة المدنية.

واستقبل الحلبي سفير باكستان في لبنان سلمان أطهر، وتسلم منه دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر وزراء التربية في الدول الإسلامية الذي تستضيفه العاصمة الباكستانية إسلام أباد في الحادي عشر من الشهر الحالي .