المطران إبراهيم استقبل ميريام سكاف وشكرها على وقوفها الدائم الى جانب مستشفى تل شيحا

استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، المطران إبراهيم مخايل ابراهيم اليوم في مطرانية سيدة النجاة، رئيسة الكتلة الشعبية السيدة ميريام سكاف بحضور مدير عام مستشفى تل شيحا الدكتور مروان خاطر، في زيارة معايدة.
وبحث المجتمعان الأوضاع في زحلة والبقاع ولبنان، وشكر المطران ابراهيم سكاف على وقوفها الدائم الى جانب مستشفى تل شيحا، ومبادرتها الأخيرة في اضاءة المستشفى بألوان العيد.
كما شكر المطران سكاف على تزيين مدخل مدينة زحلة بشكل مميز وفريد من نوعه في لبنان، وامل تعاد هذه المناسبات على اللبنانيين بظروف افضل.
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