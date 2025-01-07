تكنولوجيا: ASUS تكشف عن جهاز Zenbook A14 منافسًا قويًا لجهاز MacBook Air #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة ASUS عن جهاز Zenbook A14 في معرض CES 2025، ليُقدّم منافسًا قويًا لجهاز MacBook Air، وقد حظي بإعجاب واسع.

يتميّز Zenbook A14 بخفة وزنه الاستثنائية، حيث يقل وزنه عن كيلوجرام واحد (أخف من أخف جهاز MacBook Air من Apple). ويتفوّق Zenbook A14 على جهاز Apple المحمول في عدة أمور، بمواصفات مثل شاشة OLED بحجم 14 بوصة وعمر بطارية يصل إلى 32 ساعة. التحدي الوحيد يكمن في اعتماده على معالجات Qualcomm Snapdragon X و X Elite، ممّا قد يُقيّد التوافق مع بعض تطبيقات Windows القديمة وبعض الأجهزة.

أكثر ما يُميّز Zenbook A14 هو الإحساس الرائع عند حمله. يُساهم الوزن الخفيف في ذلك بشكل كبير، بالإضافة إلى الغطاء المصنوع من مادة Ceraluminum الفريدة من ASUS، التي تُضفي ملمسًا مختلفًا تمامًا عن الهياكل المعدنية التقليدية. استخدمت ASUS مادة Ceraluminum في أجهزتها المتميزة لسنوات، ولكن هذه هي إحدى المرات الأولى التي نراها تُستخدم على جميع أسطح الكمبيوتر المحمول تقريبًا (الغطاء العلوي ولوحة المفاتيح والقاعدة).

يتميّز Zenbook A14 أيضًا بالعديد من عناصر التصميم الذكية. من السهل فتحه بيد واحدة بفضل مفصلة مُحسّنة تُوازن الإطار الصغير للكمبيوتر المحمول. كما يحتوي على عدد مُدهش من المنافذ، بما في ذلك منفذ USB Type A واحد ومنفذي USB C ومنفذ HDMI 2.1 ومنفذ لسماعة الرأس. هذه كلها خيارات اتصال لا تتوفر في جهاز MacBook Air.

تُشير ASUS إلى أن المفاتيح تُوفر مسافة حركة 1.3 ملم، وعلى الرغم من إمكانية أن تكون أعمق، إلا أنها تبدو مُناسبة للكتابة اليومية. يدعم الجهاز أيضًا كاميرا IR بدقة 1080 بكسل، ومكبرات صوت تدعم تقنية Dolby Atmos، وشبكة Wi-Fi 7. باختصار، يمتلك الجهاز كل ما قد نطلبه في جهاز كمبيوتر محمول متميز في عام 2025.

يبدأ سعر ASUS Zenbook A14 من 900 دولارًا مع معالج Snapdragon X Plus وذاكرة وصول عشوائي 16 جيجابايت (في هيكل أكبر قليلًا بوزن 2.4 رطل). يتوفر الطراز الأخف وزنًا (2.18 رطل) بسعر 1100 دولارًا مع معالج Snapdragon X Elite وذاكرة وصول عشوائي 32 جيجابايت.

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