بدء التحضيرات الخاصة لإطلاق فيديو كليب أنغام تيجي نسيب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 07:19 مساءً - بدأت منذ قليل التحضيرات الخاصة لحفل إطلاق فيديو كليب أغنية "تيجي نسيب" للفنانة أنغام بإحدى المولات الشهيرة في مصر، والتي تأتي ضمن أغاني ألبومها والذي حمل نفس الاسم وتم طرحه في موسم صيف 2024.

وتزين الريد كاربت الخاص بالحفل بالملصقات الدعائية الخاصة بالألبوم والتي ظهرت عليها منفردة مرتدية فستان أسود.

التحضيرات الخاصة لحفل إطلاق فيديو كليب أغنية 'تيجي نسيب' للفنانة أنغام- الصورة خاصة لـ'الخليج 365'



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ألبوم "تيجي نسيب"

ألبوم "تيجي نسيب" يضم 12 أغنية، وتصدر قوائم الأكثر مشاهدة بعدة أغاني منها: «بقالك قلب»، «موافقة»، «هو انت مين»، «إيه الأخبار»، «خليك معاها»، «اسكت»، «كان بريء»، «القلوب أسرار»، «مكنش وقته»، «أقولك إيه»، «خليك معاها».



ومن الجدير بالذكر، أن النجمة أنغام احتفلت بنجاح ألبومها الجديد "تيجي نسيب"، مع جمهورها في مدينة جدة بالسعودية في شهر سبتمبر من عام 2024، حيث قدمت الألبوم كاملاً لأول مرة بحضور عدد كبير من صناعه وحرصت على تقديم التحية لهم ومن بينهم أكرم حسني، أمير طعيمة، الموزع طارق مدكور وعزيز الشافعي وإيهاب عبد الواحد.



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