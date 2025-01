جون مكتيرنان.. النجاح مع كبار النجوم واختفاء مُفاجئ

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يناير 2025 07:19 مساءً - يعَد المُخرج الأمريكي جون مكتيرنان John McTiernan واحداً من أبرز المُخرجين في السينما الأمريكية والعالمية. وعلى الرغم من إنتاجه الفني القليل، إلا أنه قدّم عدداً من الأفلام السينمائية والتي تعَد من كلاسيكيات السينما العالمية، وبشكل خاص أفلام "الأكشن" والتي تعاون من خلالها مع كبار النجوم.

وبيوم ميلاد المُخرج الأمريكي جون مكتيرنان، نستعرض لكم بداياته السينمائية وتعاونه مع كبار نجوم هوليوود، وسبب توقُّفه عن إخراج أفلام جديدة.

بداية قوية أمام كبار النجوم

وُلد المُخرج جون مكتيرنان في مثل هذا اليوم 8 يناير عام 1951 بـ نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، ومع سنوات عمره الأولى، التحق بمدرسة جوليارد واستكمل دراسته حتى حصل على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من معهد "AFI" عام 1975.

وجاءت بدايته مع السينما عام 1986 من خلال إخراج أول أفلامه الروائية وهو فيلم "Nomads"، وهو فيلم رعب مُقتبسة أحداثه من رواية جاءت بنفس الاسم من تأليف تشيلسي كوين ياربرو. وشارك ببطولة الفيلم كلٌّ من: بيرس بروسنان، ليزلي آن داون، آنا ماريا مونتيسيلي.

وفي العام التالي 1987 تعاون مع النجم الأمريكي أرنولد شوارزينجر من خلال فيلم "Predator"، والذي دارت أحداثه في إطار من الأكشن. ومن هنا كانت بدايته في تقديم تلك النوعية من الأفلام والتي حققت نجاحاً كبيراً.



ومن أبرز أفلام المُخرج جون مكتيرنان هي أفلام: "Die Hard -1988" والذي تعاون من خلاله مع النجم بروس ويلس. "Medicine Man -1992" والذي تعاون من خلاله مع كلٍّ من: شون كونري، لورين براكو.

كما كرر التعاون أيضاً مع النجم العالمي أرنولد شوارزينجر Arnold Schwarzenegger عام 1993 من خلال فيلم "Last Action Hero"، والنجم بروس ويلس Bruce Willis عام 1995 من خلال فيلم "Die Hard with a Vengeance"، فيما قدّم مع النجم أنطونيو بانديراس Antonio Banderas و عمر الشريف فيلم "The 13th Warrior" عام 1999.

سقوط مُفاجئ والتوقف عن إخراج أفلام جديدة

قدّم المُخرج جون مكتيرنان آخر أفلامه السينمائية عام 2003 وهو فيلم "Basic"، والذي جاء من بطولة: جون ترافولتا، كوني نيلسن، صامويل إل جاكسون. واللافت أن الفيلم لم يُحقق النجاح المطلوب، وقد فشل على مستوى النُقاد والجمهور على حدٍ سواء.



وعقب ذلك، واجه المُخرج جون مكتيرنان العديد من الأزمات والمشاكل على مستوى حياته الشخصية. وعلى الرغم من بداياته الناجحة والكبيرة، إلا أنه عقب العديد من الأزمات، انقطع عن إخراج الأفلام السينمائية، ولكنه عاد بشكل بسيط عام 2017 من خلال إخراج إعلان تِجاري.



