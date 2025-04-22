شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان كان السينمائى يكشف عن البوستر الرسمى لدورته الـ78 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف القائمون على مهرجان كان السينمائي، في دورته الـ 78 عن البوستر الرسمي للدورة المنتظرة والمقرر لها الثلاثاء الموافق 13 مايو وحتى السبت، 24 مايو 2025.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عودته إلى سوق مهرجان كان السينمائي، وذلك من خلال جناح مشترك بالتعاون مع مهرجان الجونة السينمائي ولجنة مصر للأفلام (EFC)، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مكانة السينما المصرية على الساحة الدولية، وإبراز مصر كوجهة جذابة للتصوير السينمائي.

سيقام الجناح المصرى المشترك خلال الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي، ويهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها تعزيز التعاون بين المهرجانات السينمائية المصرية والعربية، ودعم صناع السينما من خلال بحث إمكانيات الإنتاج المشترك، وإبراز مصر كموقع تصوير سينمائي متميز، وذلك من خلال تسليط الضوء على الفرص المتاحة للتصوير في مصر، والتي نجحت لجنة مصر للأفلام في استقطاب أكثر من 60 عملًا عالميًا، ودعم المواهب المصرية الشابة، من خلال تنظيم حلقات نقاشية وحفلات استقبال تهدف إلى فتح سبل جديدة للتعاون مع صناع السينما العالمية.

وصرّح الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلاً: "سعداء بعودة مصر بشكل مشرف إلى سوق مهرجان كان من خلال جناح مصري يجمع أكبر مهرجانين سينمائيين في البلاد، بالإضافة إلى لجنة مصر للأفلام، نسعى من خلال هذا الجناح إلى تسليط الضوء على السينما المصرية، سواء الأعمال الجديدة أو الكلاسيكية، مما يقدم صورة مشرفة لمصر بعد غياب طويل".

من جانبه أكد الناقد محمد طارق، المدير الفني لمهرجان القاهرة، أهمية هذا التعاون قائلاً: "الجناح يمثل عودة طموحة بتعاون بين ثلاث جهات كبرى تلعب أدوارًا تكاملية في دعم صناعة السينما المصرية. سواء من خلال التعريف بالمهرجانين واللجنة، أو من خلال الحوار مع المهرجانات السينمائية العربية الأخرى حول مستقبل السينما العربية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مصر كموقع جذاب للتصوير".

وسيشهد الجناح المصري تنظيم مجموعة من الفعاليات، بما في ذلك: حلقات نقاشية لمناقشة مستقبل صناعة السينما المصرية والعربية، والتحديات التي تواجهها. وحفلات استقبال تهدف إلى تعزيز التشبيك بين صناع السينما المصرية والعالمية.

ويأتى هذا التواجد فى إطار الجهود المستمرة لدعم صناعة السينما المصرية، ومواكبة التطورات العالمية فى هذا المجال، كما يعكس التزام مهرجانى القاهرة والجونة ولجنة مصر للأفلام بدعم المواهب الشابة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى للصناعة السينمائية.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الذى تأسس عام 1976، واحدًا من أعرق المهرجانات السينمائية فى المنطقة، وهو الوحيد فى العالم العربى وأفريقيا المعتمد من الاتحاد الدولى لجمعيات منتجى الأفلام (FIAPF).

سوق مهرجان كان، والذى تم تأسيسه فى عام 1959، كجزء من مهرجان كان السينمائى الذى يعود تاريخه إلى عام 1946، هو أكبر سوق سينمائى فى العالم وأحد أهم الفعاليات المرتبطة بمهرجان كان السينمائى الدولى، ويُعتبر هذا السوق نقطة التقاء أساسية لأهم صنّاع السينما من جميع أنحاء العالم.