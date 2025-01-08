فرنجية يعلن انسحابه من سباق الرئاسة في لبنان ويدعم جوزيف عون

أعلن رئيس تيار المردة الوزير اللبناني السابق سليمان فرنجية، انسحابه من سباق رئاسة الجمهورية في لبنان، كما أعلن دعمه لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، وينتظر اللبنانيون غدا جلسة البرلمان المرتقبة، لحسم ملف انتخاب رئيس للجمهورية. وتتركز المشاورات على اختيار أحد المرشحين البارزين، قائد الجيش العماد جوزيف عون ووزير المال الأسبق جهاد أزعور، فمن الأوفر حظا بينهما؟

جوزيف عون: قائد الجيش

العماد جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني منذ مارس 2017، يتمتع بمسيرة عسكرية مميزة بدأت منذ انضمامه للجيش عام 1983. عُرف بتفانيه ومهاراته القيادية، خاصة خلال عملية "فجر الجرود" التي عززت مكانته لدى اللبنانيين.

ويحظى عون بدعم دولي، لا سيما من الولايات المتحدة وفرنسا، إضافة إلى تأييد عدد من الكتل النيابية، مثل تكتل "الاعتدال الوطني"، و"اللقاء الديمقراطي"، وكتلة "تجدد". كما أعلن النائب فيصل كرامي والعديد من النواب المستقلين دعمهم لترشحه، مشيرين إلى سمعته الحسنة وخبرته الأمنية التي تؤهله لتولي هذا المنصب في مرحلة حاسمة من تاريخ البلاد.

جهاد أزعور: الخبير الاقتصادي

يبرز جهاد أزعور، وزير المال الأسبق ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، كمرشح يتمتع بخبرة اقتصادية واسعة. يحمل أزعور شهادات عليا من مؤسسات مرموقة مثل معهد الدراسات السياسية في باريس وجامعة هارفارد، وتولى مناصب قيادية في القطاعين العام والخاص.

ويحظى أزعور بدعم عدد كبير من نواب المعارضة، الذين اعتبروه مرشحًا وسطيًا يمكنه جمع 65 صوتًا، وفق بيان مشترك تلاه النائب مارك ضو باسم 32 نائبًا. كما أعلن "التيار الوطني الحر" بقيادة النائب جبران باسيل دعمه لترشحه، معتبرًا أنه يمثل خيارًا توافقيًا يمكن أن يجمع الأطراف المختلفة في البلاد.

اكتمال النصاب

ووفقاً للدستور اللبناني، يتطلب نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حضور ثلثي أعضاء البرلمان، أي 86 نائباً من أصل 128. أما في التصويت، فيحتاج المرشح إلى تأمين ثلثي الأصوات للفوز في الدورة الأولى، أو الأغلبية المطلقة، أي 65 صوتاً، في الدورات اللاحقة.

13 جلسة سابقة

وقد حاول لبنان خلال 13 جلسة سابقة انتخاب رئيس جديد دون جدوى، وسط تصعيد سياسي وعسكري شهدته البلاد، لا سيما المواجهات الأخيرة مع إسرائيل التي اندلعت في أكتوبر الماضي. ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الإسراع في انتخاب رئيس يجمع اللبنانيين.