تكنولوجيا: سماعات أذن جديدة من Audio-Technica ببطارية تدوم 25 ساعة #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المعروف عن Audio-Technica إنتاجها لأجهزة سماعات الرأس والأذن ذات جودة صوت ممتازة، حتى لو لم تكن دائماً كاملة المواصفات. كما سبقت الشركة المنافسين في بعض الأحيان في عمر البطارية، وفي معرض CES 2025، تقدمت الشركة بمزاعم جريئة حول أحدث مجموعة من سماعات الأذن ذات إلغاء الضوضاء (ANC).

تقول Audio-Technica إن سماعات ATH-CKS50TW2 يمكن أن تدوم بطاريتها حتى 25 ساعة بشحنة واحدة عندما يكون إلغاء الضوضاء النشط معطلاً، أو 15 ساعة عندما تحاول حجب الأصوات المزعجة.

تحتوي علبة الشحن على 40 ساعة إضافية (25 ساعة مع تشغيل الغاء الضوضاء)، ولكن الميزة الكبيرة الأخرى في سماعات ATH-CKS50TW2 هي المغناطيسات. تسميها الشركة تقنية التبديل المغناطيسي، حيث تنقر الأداة سماعات الأذن معًا لإيقاف تشغيلها قبل وضعها في الجيب دون إعادتها إلى العلبة. وعندما تريد استخدامها مرة أخرى، ستعيد التشغل عند فصلهما.

كما تتوفر تقنية إلغاء الضوضاء الهجين ومكبرات صوت بحجم 9 مم لتوفير ملف صوتي قوي. كما تتوفر ميزة الاقتران متعدد النقاط، والشحن اللاسلكي Qi، ودرجة حماية IP55 من الغبار والماء. كما توجد عناصر تحكم تعمل باللمس على سماعات الأذن، مما يتيح الوصول إلى تشغيل الوسائط، ومستوى الصوت، والمكالمات، والمساعد الصوتي، وإعدادات التحكم في الضوضاء.

ATH-CKS50TW2 متوفرة الآن باللون الأسود بسعر 149 دولارًا أمريكيًا، ويبدو أن خيار اللون البيج قادم في الطريق.

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