شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلامية كويتية: القبض على الإعلامية فجر السعيد "لن تصدق السبب" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وسائل إعلامية كويتية، أن السلطات في الكويت ألقت القبض على الإعلامية فجر السعيد بتهمة الإساءة إلى رئيس الوزراء العراقي. وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن الإعلامية الكويتية، تم إيقافها في أمن الدولة تمهيداً لعرضها على النيابة.

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