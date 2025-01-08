شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مصادر تفجر مفاجأة من العيار الثقيل وتكشف عن غارة امريكية استهدفت مخبئ عبدالملك الحوثي وهذا مصيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية أن غارات جوية أمريكية استهدف ظهر يوم الأربعاء مواقع يعتقد بأن عبد الملك الحوثي يتواجد فيها.‏ وبحسب مصادر محلية اصحيفة عدن الغد فقد شن الطيران الأمريكي يستهدف بسبع غارات مواقع عسكرية في مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران ، وجربان في مديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء . ويعلن تدمير موقعين تحت الارض لتخزين الأسلحة . ‏وقالوا مصدر محلي إن أحد الغارات استهف كهفا يعتقد أنه موقعا لتجمع قيادات بارزة من مجموعة الحوثي.

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