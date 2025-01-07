انت الان تتابع خبر توجيه حكومي لوزارة الكهرباء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ‏المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، اجتماعاً مع ممثلي شركة الهلال النفطية، بحضور السيدين وزيري النفط والكهرباء"، مبينا انه "جرى خلال الاجتماع، مناقشة خطط الحكومة في المضي باستثمار الغاز بالشراكة مع القطاع الخاص".

ووجه رئيس الوزراء وزارة الكهرباء "بالمضي في التعاقد مع شركة الهلال للحصول على (100) مليون قدم مكعب قياسي من الغاز، من أجل الاستفادة منه في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية".

واوعز السوداني لوزارة النفط "بالإسراع في تذليل كل العقبات التي تعترض المضي باستثمار شركة الهلال للغاز والنفط في حقل الخشم الأحمر - إنجانة، الذي يقع في محافظة ديالى، ضمن خطة ومدة زمنية محددتين".