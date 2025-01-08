وصول لودريان الى عين التينة للقاء بري

وصل في هذه الاثناء الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى عين التينة حيث كان في استقباله رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو ومستشاري بري علي حمدان ومحمود بري.

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