النائب علي حسن خليل التقى الموفد السعودي الأمير يزيد الفرحان في مقر إقامته في اليرزة

أفادت معلومات صحافية بأن مستشار رئيس المجلس النيابي السياسي النائب علي حسن خليل التقى الموفد السعودي الأمير يزيد الفرحان في مقرّ إقامته في اليرزة.

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