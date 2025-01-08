النشرة: "اللقاء التشاوري" لم يُعلن اي موقف بشأن الانتخابات بعد لقائه لورديان

أفادت معلومات "النشرة" بأن اعضاء في اللقاء التشاوري النيابي، استغربوا اعلان موقف بإسمهم لم يصدر ابداً بشأن تبني ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، بعد لقائهم المبعوث الفرنسي جان ايف لورديان.

وقال نواب في اللقاء التشاوري انهم لم يصدروا اي بيان ولم يعلنوا اي موقف بعد الاجتماع مع المبعوث الفرنسي.