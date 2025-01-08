أفادت معلومات "النشرة" بأن اعضاء في اللقاء التشاوري النيابي، استغربوا اعلان موقف بإسمهم لم يصدر ابداً بشأن تبني ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون، بعد لقائهم المبعوث الفرنسي جان ايف لورديان.
وقال نواب في اللقاء التشاوري انهم لم يصدروا اي بيان ولم يعلنوا اي موقف بعد الاجتماع مع المبعوث الفرنسي.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: "اللقاء التشاوري" لم يُعلن اي موقف بشأن الانتخابات بعد لقائه لورديان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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