افادت معلومات لقناة "الجديد" بأن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد عبّر في لقائه مع الموفد الفرنسي جان ايف لودريان عن أن حزب الله لن يقف عائقاً أمام إجماع اللبنانيين على إسم رئيس للجمهورية.

كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: رعد عبّر في لقائه مع لودريان عن أن حزب الله لن يقف عائقاً أمام إجماع اللبنانيين على إسم رئيس للجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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