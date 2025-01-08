السفارة الاميركية في بيروت اعلنت اغلاق أبوابها يوم غد تزامنا مع جنازة الرئيس جيمي كارتر

اعلنت السفارة الاميركية في لبنان انه "عطفاً على الأمر التنفيذي القاضي بإغلاق الحكومة الفيدرالية لجنازة الرئيس جيمي كارتر، ستغلق السفارة أبوابها يوم الخميس 9 كانون الثاني 2025".

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