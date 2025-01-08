اعلنت وزارة الصحة في غزة، عن "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45936 قتيلا و109274 مصابا منذ 7 تشرين الاول 2023"، مشيرة الى أن "الاحتلال ارتكب 6 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 51 شهيدا و78 مصابا خلال 24 ساعة".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 45936 قتيلا و109274 مصابا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.