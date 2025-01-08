جامعة الروح القدس تمّمت المرحلة الأولى من ترميم سجلات النفوس في كسروان وفتوح كسروان

زارت المديرة العامة للأحوال الشخصية رودينا مرعب مكتبة جامعة الروح القدس – الكسليك، برفقة مأمورة نفوس كسروان أنطوانيت مخلوف ومأمورة نفوس فتوح كسروان سيدة ضو. وكان في استقبالهن مدير المكتبة العامة في الجامعة الأب جوزف مكرزل ورئيس اتحاد بلديات كسروان – الفتوح، جوان حبيش.

وخلال الزيارة، قامت مرعب والوفد المرافق بجولة في أقسام المكتبة العامة، حيث قدّمت مسؤولة الحفظ والترميم السيدة إيسين الجميل شرحًا عن مراحل ترميم سجلات النفوس الحالية والتاريخية.

وأعربت مرعب عن تقديرها للجهود المبذولة في إتمام المرحلة الأولى من عملية الترميم، مشيدة "بالعمل الدؤوب في حفظ سجلات النفوس، بالإضافة إلى حفظ وترميم أرشيفنا الوطني".

من جهته، توجه الأب مكرزل بالشكر لمرعب على زيارتها واهتمامها بمشروع ترميم السجلّات، مثنيًا على التعاون المثمر لضمان نجاح المراحل المقبلة من المشروع".