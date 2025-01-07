بالصور- سعر خيالي لإطلالة أنابيلا هلال الرائعة من Balenciaga

ميرنا وليد - بيروت - سحرت مقدمة البرامج اللبنانية أنابيلا هلال أنظار الجمهور، في أحدث إطلالة لها، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من دبي، وكانت ترتدي توب واسع جداً من Balenciaga وصل سعره إلى 2,200 دولار مع سروال ضيق باللون الاسود متصل بحذاء ذات كعب عالي وصل سعره غلى 2700 دولار، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



و حملت أنابيلا حقيبة يد من دار أزياء Balenciaga بسعر وصل إلى 10,500 دولار.

وكانت نشرت أنابيلا هلال صوراً من دبي، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجريئة لفتت الأنظار.

واختارت أنابيلا تنسيقًا شبابيًا عصريًا مميزًا، فقد ارتدت تنورة جينز طويلة، ذات فتحة جانبية ملفتة أظهرت ساقها، ونسقت معها توب سوداء كلاسيكية بلا أكمام.

وأكملت أنابيلا إطلالتها بحذاء بكعب رفيع، إلى جانب نظارة شمسية عصرية.

واختارت أنابيلا تسريحة الشعر المنسدل، ومكياجاً ناعماً ارتكز على الألوان الترابية، ما زاد من جمال إطلالتها.

وتعليقًا على الصورة، كتبت أنابيلا ببساطة "Dubai days"، "أيام دبي".

حصدت الصورة تفاعلاً واسعاً من متابعيها، الذين أشادوا بجمالها واختيارها لإطلالة صيفية مثالية تلائم أجواء دبي.

