انت الان تتابع خبر برلمان بلا إنجازات.. التلكؤ والصراعات تهدد الثقة بالعملية السياسية في العراق‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويعتقد أخرون أن ما يضعه المواطن من مؤشرات على دور البرلمان سيؤدي لاهتزاز الثقة بالعملية السياسية، وذلك أمر تتضح اثاره في الانتخابات النيابية المقبلة التي يُتوقع أن تكون نسب المشاركة فيها ضئيلة.



وتؤكد الأوساط الشعبية عدم التماسها لنتائج مثمرة من قبل البرلمان بدورته الحالية التي انقضت ثلاث سنوات منها، امر علله مراقبون بانشغال القوى السياسية التي تسعى لتحقيق المصالح الحزبية دون الشعبية.