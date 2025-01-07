شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الصحة بالجيزة: 37 فريق طبى بأماكن التجمعات لتأمين احتفالات الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الطبية بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

واطلع محافظ الجيزة على تقرير من الدكتورة أمل رشدي مدير مديرية الشئون الصحية، والتي أكدت خلاله توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع أي حالات طارئة، بالإضافة إلى تواجد الأطقم الطبية على مدار 24 ساعة بالأقسام المختلفة وخاصة في الطوارئ والاستقبال وزيادة عدد أفراد الفريق الطبي بالمستشفيات.

وقالت محافظة الجيزة، في بيان لها، إن خطة التأمين الطبي بالمديرية شملت رفع درجة التأهب بغرفة طوارئ المديرية، والتي تعمل على مدار الساعة للمتابعة والتحرك السريع للتدخل الفوري مع أي حالات طارئة، وكذلك انتشار فرق التأمين الطبي بمواقع الاحتفالات المختلفة في أنحاء المحافظة لتقديم الدعم الطبي، بالإضافة إلى خدمات المبادرات الرئاسية التي تصل للجمهور في أماكن التجمع، والتثقيف الصحي لرفع الوعي الصحي بين المواطنين، وكذلك بعض خدمات تنظيم الأسرة في العيادات المتنقلة.

وأضافت أن مديرية الشئون الصحية وفرت 37 فريق طبي بكافة الإدارات الصحية بالمحافظة للتواجد أثناء الاحتفال بالأعياد، بالإضافة إلى 5 عيادات متنقلة، و36 فريق تثقيف صحي.