شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من أعماق البحر.. آيفون يعود لصاحبه بعد 4 أيام تحت الماء والان مع تفاصيل الخبر

يستخدم أصحاب الأجهزة غالبًا ميزة Find My من آبل لاستعادة أجهزتهم، فى حالة فقدانها، إلا أن فى هذه الحالة الأمر مختلف بعض الشيء، حيث تم إعادة آيفون فقد في البحر إلى صاحبه بفضل ميزة الهوية الطبية Medical ID.

وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، شارك ثياجو إيتاجاكي في منشور على Threads، أنه كان يسبح في ماريسياس، وهو شاطئ على ساحل ساو باولو، البرازيل، عندما وجد آيفون مفقودًا.

كان الآيفون على عمق "3 أمتار" في الماء و"على بعد حوالي 10 أمتار من الرمال"، وسأل ثياجو عن صاحب الهاتف على الشاطئ، لكن لم يقل أحد هناك أنهم فقدوا آيفون.

قال الرجل الذي وجد الهاتف على الشاطئ، "كان الهاتف فارغًا تمامًا من البطارية، وكان به أيضًا جراب به ثلاث بطاقات ائتمان، حاولت العثور على المالك بالاسم ولكن لم اتمكن من العثور على أي شخص كنت متأكدًا من أنه الشخص المناسب".

انتظر ثياجو حتى جف الآيفون تمامًا لوضعه على الشاحن، ولحسن الحظ كان الهاتف يعمل بشكل جيد، ثم خطرت له فكرة البحث عن المالك باستخدام ميزة الهوية الطبية.

يمكن للمستخدمين إعداد هويتهم الطبية على آيفون، والتي تتيح لأي شخص رؤية معلومات مهمة عنك، حتى بدون كلمة مرور، في حالة الطوارئ.

وهذا يشمل أشياء مثل الحساسية وفصيلة الدم وجهات الاتصال في حالات الطوارئ، كان هذا الخيار الأخير حاسمًا في مساعدة ثياجو في العثور على مالك الآيفون.

قال، "اتصلت بجهة اتصال تدعى "Love" وتمكنت من الوصول إلى مالك الهاتف، الزوجان من ساو باولو ولم يكونا حتى في ماريسياس بعد الآن."، مضيفا "فقد المالك الهاتف في ليلة رأس السنة الجديدة وكان تحت الماء لمدة أربعة أيام، لكنه لا يزال يعمل، افترضت أن الهاتف كان هناك لبضع ساعات فقط، لكنه كان موجودًا لأيام."

من الجدير بالذكر أن أجهزة iPhone مزودة بمقاومة للماء منذ iPhone 7، ومع ذلك، فإن الشهادة تضمن مقاومة الماء فقط عند أعماق معينة ولمدة محدودة من الوقت.