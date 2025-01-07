شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: رسائل الرئيس تؤكد أن مصر عصية على الكسر بوحدة أقباطها ومسلميها والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى ألقاها خلال قدومه إلى كنيسة ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة حملت عدة رسائل إلى الدنيا كلها تؤكد أن مصر عصية على الكسر بوحدة نسيجها الواحد من أقباطها ومسلميها والذى تزداد حجم المحبة بينهم كل يوم وأنهم، يمتلكون الوعى والفهم الذى يجعل مصر قادرة على التصدى لكل الشر الذى يهدد الوطن وقادرة على التغلب على التحديات التى تواجهه أشار الشهابي إلى أن إحدى تلك الرسائل عبر فيها الرئيس السيسي عن احترامه الكبير لمكانة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مشيرًا إلى أن "قداسة البابا تواضروس له مكانة كبيرة عندي واحترام كبير".

ونوه أن الكلمات التى تضمنتها رسائل الرئيس السيسى، لم تكن مجرد تهنئة بعيد الميلاد، بل كانت دعوة للمزيد من المحبة والوحدة بين أبناء الشعب المصري العظيم.

وتابع رئيس حزب الجيل، أن من رسائل الرئيس السيسى للشعب بأن البلاد تسير فى طريقها الصحيح تحت قيادة مسئولة تسعى لبناء البلاد وحماية الشعب، وذلك من خلال كلمات صريحة أوضح فيها الرئيس السيسي أنه يتعامل مع جميع الأمور في البلاد بشرف وأمانة ونزاهة، كما أضاف قائلاً: "لا يجب أن تخافوا على بلادكم من المسئولين الذين يتسمون بالصدق والأمانة".

وتابع الشهابى أكد الرئيس السيسي للشعب أكد فى رسالة أخرى أنه يتابع كل الأمور ويرى كل ردود الأفعال، وأنه مدرك القلق الذي يشعر به المصريين وخاصة الأقباط ، مشدداً على أنه قلق مبرر جدا.



وأضاف الشهابي، أن فى رسالة اطمئنان للشعب أكد أنه يتابع كل الأمور وأعلم كل ردود الأفعال وأنه سيادته أكد أن القلق ربما يكون مبررا والظروف الصعبة كانت موجودة في أوقات سابقة، مؤكدا اننا نقوم في مصر بأشياء ربما يغفل عنها الكثيرون، وفى رسالة قوية تؤكد للدنيا كلها أن مصر تمتلك القوة القادرة على ردع الأعداء فى إشارة واضحة على أن قواتنا المسلحة جاهزة من خلال تنويع مصادر تسليحها على حماية حدودنا والحفاظ على الأمن القومى للبلاد عندما قال بكلمات بسيطة، علينا كمصريين أن نأخذ بكل الأسباب لحماية بلدنا، ما تقلقوش على بلادكوا.. مصر دولة كبيرة جدا.

وأردف رئيس حزب الجيل، أن الرئيس السيسى سن سنة جديدة هذا العام عندما حمل باقة ورد قدمها للبابا تواضروس فى تواضع جم وهو يهنئه بعيد الميلاد المجيد.