شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل وفدًا من اتحاد القبائل والعائلات للتهنئة بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، وفدًا من اتحاد القبائل والعائلات المصرية، حيث جاءوا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وعبر الضيوف عن خالص تهانيهم لقداسة البابا والمصريين المسيحيين بالعيد وتمنياتهم بدوام السلام والمحبة بين كل المصريين.

وبدأ قداسة البابا استقبال الآباء الأساقفة والكهنة من الساعة التاسعة وحتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، والمسؤولين والشخصيات العامة من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.



