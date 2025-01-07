شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر الحديثة ينعى الفريق جلال الهريدى: كان شخصية وطنية متفردة والان مع تفاصيل الخبر

نعى الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ ومؤسس حزب مصر الحديثة، الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن ، الذي وافته المنية بعد رحلة حافلة بالعطاء والتفاني في خدمة الوطن.

وأكد دعبس في بيان رسمي أن رحيل الفريق الهريدي يمثل خسارة كبيرة للوطن، مشيرًا إلى أن الفقيد كان نموذجًا للبطولة والشجاعة، وقدم مسيرة وطنية مشرفة سُجلت بحروف من نور في تاريخ العسكرية المصرية.

ومن جانبه قال الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة ببالغ الحزن والأسى ننعي الفريق جلال الهريدي، هذا الرمز الوطني الذي ترك بصمة لا تُنسى في تاريخ قواتنا المسلحة وفي العمل السياسي ، وكان مثالًا نادرًا في التضحية والإخلاص من أجل رفعة الوطن ".

كما أكد اللواء أحمد فهمي، الأمين العام لحزب مصر الحديثة، أن الفريق جلال الهريدي كان شخصية وطنية متفردة وقدم جهودا واسهامات بالغة الأهمية فى خدمة وطنه وشعبه من خلال كافة المواقع التي شغلها علي مدار حياته، وخاصة في أحد أهم المراحل التي مرت بها مصر، وأنه اتسم بدماثة الخلق والمسئولية وروح التعاون مما أكسبه حب واحترام الجميع.