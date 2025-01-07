شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات مرعبة من سيول مكة المكرمة والمدينة المنورة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداولت مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات ترصد السيول الهائلة فى مكة المكرمة بالسعودية نتيجة الأمطار الغزيرة، والتى تسببت فى خسائر مادية كبيرة وغرق العديد من المناطق.

أدت الأمطار الغزيرة التى ضربت مدينة مكة المكرمة اليوم إلى حدوث سيول جارفة اجتاحت الشوارع، مما أدى إلى غمر السيارات والموتوسيكلات في المياه.

أصدر المركز الوطنى للأرصاد في السعودية، اليوم الثلاثاء، إنذارًا أحمر لمنطقة مكة المكرمة، محذرًا من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار البرد (قطع الثلج الصغيرة)، كما أوضح المركز أن هناك انعدامًا شبه كامل في الرؤية الأفقية، مما جعل القيادة على الطرق في غاية الخطورة، كما توقع المركز استمرار هذه التقلبات الجوية خلال الأيام المقبلة.