برنامج لتطبيقات الذكاء الاصطناعي

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عن إطلاق معسكر بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام لغة بايثون بمشاركة الطلاب والطالبات الجامعيين وحديثي التخرج، وذلك في إطار بناء قدراتهم المعرفية والتطبيقية لبناء حلول وتطبيقات ذكية باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي.

ويستمر المعسكر الذي يقام حضوريًّا في جامعة الملك سعود بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي بالجامعة لمدة شهر كامل ابتداء من 5 يناير 2025، مركزًا على تنمية مهارات المشاركين وتطويرها في مجال علوم الحاسب وبرمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالبايثون، حيث سيحصل المشاركون على شهادة PCAP™ وهي اعتماد مهني لإتقان لغة بايثون صادرة من Python Institute، وتضمن تحقيق المتطلبات الأساسية للمبرمجين بها.

ويتناول المعسكر العديد من الموضوعات منها التعامل مع بيئات التطوير المتكاملة، ولغة بايثون للبرمجة، والتعامل مع واجهات التطبيقات البرمجية، وطريقة استخدام مكتبات بايثون للتعامل مع البيانات، إضافة إلى التحكم بالإصدارات، وتطوير التطبيقات، وفق أحدث الأساليب المتقدمة.

ويعد هذا المعسكر واحدًا من المعسكرات والبرامج التدريبية المستمرة التي تنظمها "سدايا" لبناء جيل وطني متمكن من استخدامات البيانات والذكاء الاصطناعي، ضمن إستراتيجيتها في بناء قدرات وطنية تنافس عالميًا في مجال الابتكار، وذلك بما يضمن الارتقاء بمكانة المملكة إلى الريادة العالمية ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.