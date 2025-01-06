ترمب يعود للسلطة وسط ذكرى أحداث السادس من يناير

بينما يستعد الكونجرس الأمريكي للتصديق رسميًا على انتخاب دونالد ترمب رئيسًا للولايات المتحدة، يظل إرث أحداث السادس من يناير 2021 حاضرًا بقوة في الأذهان. ذلك اليوم الذي شهد اقتحام مبنى الكابيتول بات رمزًا للتحديات التي واجهتها الديمقراطية الأمريكية، بينما يتساءل المراقبون عما إذا كانت عودة ترمب للسلطة تشكل نقطة تحول أو استمرارية للجدل السياسي الذي رافق ولايته السابقة.

إجراءات أمنية

ويجتمع الكونجرس الأمريكي وسط إجراءات أمنية مشددة، في ظل ذكرى الهجوم العنيف على الكابيتول قبل أربع سنوات. يأتي هذا الاجتماع في سياق غير معتاد، إذ يعود ترمب إلى البيت الأبيض بفوز واضح في المجمع الانتخابي بـ312 صوتًا مقابل 226، بعد هزيمته في الانتخابات السابقة أمام جو بايدن.

وإجراءات التصديق تجري هذا العام دون اعتراضات أو احتجاجات متوقعة، على عكس الفوضى التي صاحبت الانتخابات السابقة.

ورغم قبول الديمقراطيين بنتيجة الانتخابات، فإن قلقهم من إرث ترمب السياسي لا يزال قائمًا، خصوصاً مع تصريحاته التي تتحدى القيود الدستورية على مدة البقاء في المنصب، ووعوده بالعفو عن المتورطين في اقتحام الكابيتول عام 2021.

رفض التهديد

وفي مشهد يعكس التوتر السابق، تحيط طبقات من السياج الأسود بمجمع الكابيتول، في تذكير صارخ بالأحداث التي وصفها الرئيس جو بايدن بأنها «أحد أصعب الأيام في التاريخ الأمريكي». في حين دعا بايدن إلى العودة للانتقال السلمي للسلطة، شدد على أن ما حدث في 2021 كان تهديدًا مباشرًا للديمقراطية.

ويبقى السادس من يناير 2021 علامة فارقة في التاريخ الأمريكي، حيث قاد مؤيدو ترمب هجومًا عنيفًا على مقر الديمقراطية الأمريكية، مما أسفر عن إدانات واسعة النطاق وزج زعماء ميليشيات مثل *Oath Keepers* و*Proud Boys* بالسجن لفترات طويلة.

وترمب الذي أُدين من قبل مجلس النواب بتهمة التحريض على التمرد وتمت تبرئته لاحقًا في مجلس الشيوخ، ينفي حتى الآن مسؤوليته عن تلك الأحداث. وبعد إعادة انتخابه، وعد بالعفو عن جميع المتورطين في الاقتحام، واصفًا السادس من يناير بأنه «يوم الحب».

القوانين والإجراءات

وتم تعديل قانون فرز الأصوات الانتخابية لتقييد إمكانية الاعتراض على النتائج، بينما تتخذ السلطات الأمنية إجراءات غير مسبوقة لضمان سير الاجتماع بسلاسة.

ورغم قبول الجمهوريين بنتيجة الانتخابات هذه المرة، فإن عودة ترمب تثير تساؤلات واسعة حول مستقبل الديمقراطية الأمريكية. يقول إيان باسين، المدير التنفيذي لمنظمة «حماية الديمقراطية»: «إعادة انتخاب زعيم رفض سابقًا التخلي عن السلطة خطوة خطيرة وغير مسبوقة».

بينما يستعد ترمب لتولي منصبه، تعكس هذه اللحظة عودة إلى التقليد الأمريكي للانتقال السلمي للسلطة، لكنها أيضًا اختبار جديد للديمقراطية في مواجهة الاستقطاب السياسي العميق.

الكونجرس يجتمع للتصديق على انتخاب ترمب وسط إجراءات أمنية مشددة

إرث السادس من يناير 2021 يلقي بظلاله على الأحداث السياسية

ترمب يفوز بـ312 صوتاً في المجمع الانتخابي ويتعهد بالعفو عن المتورطين في اقتحام الكابيتول

الديمقراطيون يقبلون بالنتيجة رغم مخاوفهم من عودة ترمب وتأثيره على الديمقراطية

تعديلات قانونية لتقييد الاعتراضات الانتخابية وتجنب تكرار أحداث الماضي

بايدن يصف السادس من يناير بأنه يوم تاريخي صعب ويشدد على أهمية الانتقال السلمي

زعماء ميليشيات متورطون في أحداث الكابيتول يواجهون أحكاما بالسجن

مراقبون يحذرون من تأثير عودة زعيم رفض سابقاً تسليم السلطة على استقرار الديمقراطية

تباين بين الجمهوريين والديمقراطيين في استيعاب دروس الماضي والاستعداد للمستقبل