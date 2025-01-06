إغلاقات واسعة بسبب الموجة الشتوية في الولايات المتحدة

تسبب الطقس القاسي، الذي يشمل ثلوجا غزيرة وجليدا ورياحا شديدة وانخفاض درجات الحرارة، في اضطرابات واسعة في الولايات المتحدة، بدءا من الولايات الوسطى مرورا بالجنوبية ووصولا إلى الساحل الشرقي في بداية الأسبوع.

العاصفة التي بدأت يوم الأحد استمرت في تأثيراتها، مما دفع العديد من المدارس والمكاتب الحكومية إلى إغلاق أبوابها.

تساقط قياسي

تساقطت كمية قياسية من الثلوج، بلغت 8 بوصات، في مطار سينسيناتي بشمال كنتاكي الدولي، مما أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية.

وتسببت حوادث السيارات والشاحنات في إغلاق طريقين رئيسيين على الأقل يؤديان إلى وسط المدينة.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن ثلثي الولايات المتحدة الشرقية سيشهد طقسا باردا شديد البرودة ورياحا شديدة البرودة، وقد تنخفض درجات الحرارة بمقدار 12 - 25 درجة (7 إلى 14 درجة مئوية) عن المعدل الطبيعي.

وفي شيكاغو، وصلت درجات الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية (-7 إلى 10 درجات مئوية)، وانخفضت إلى 11 درجة تحت الصفر (-11.7 درجة مئوية) في إنترناشيونال فولز بولاية مينيسوتا على الحدود مع كندا.

وقال جون بالمر، خبير الأرصاد الجوية بهيئة الأرصاد الجوية الوطنية في جراي بولاية ماين، إن الولايات الشمالية الشرقية من المرجح أن تشهد أياما عدة من البرد بعد بداية معتدلة في الغالب لفصل الشتاء.

وأفاد بأن الهواء البارد من المرجح أن يضرب شرق الولايات المتحدة حتى جنوب جورجيا، مع تعرض أجزاء من الساحل الشرقي لدرجات حرارة منخفضة تصل إلى «1». حركة السفر

تسببت العواصف في إحداث فوضى بخطوط السكك الحديدية للركاب في البلاد مع إلغاء أكثر من 20 رحلة يوم الأحد، ونحو 40 رحلة مخطط لها يوم الاثنين.

وقال مارك ماجلياري، المتحدث باسم شركة «أمتراك»: «إذا كانت السلطات المحلية تطلب من الناس عدم السفر، فمن غير المنطقي محاولة تشغيل مجموعة كاملة من الخدمات عندما يُطلب من الناس البقاء في منازلهم».

وقد تم إلغاء ما يقرب من 200 رحلة جوية من وإلى مطار سانت لويس لامبرت الدولي، وفقًا لمنصة التتبع FlightAware.

حوادث السيارات

قالت السلطات إن ما لا يقل عن 600 سائق تقطعت بهم السبل في ولاية ميسوري خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما تم الإبلاغ عن مئات حوادث السيارات في فرجينيا وإنديانا وكانساس وكنتاكي، وعولج أحد أفراد الشرطة من إصابات غير مهددة للحياة بعد صدم سيارة الدورية التي كان يقودها.

وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير، الذي أعلن حالة الطوارئ في الولاية، إن المباني الحكومية سيتم إغلاقها

وأضاف: «نرى الكثير من الحطام هناك بالنسبة للأشخاص الذين لا يتعين عليهم الوجود على الطرق، لذلك أريد أن أطلب البقاء في الداخل».

وذكرت شرطة ولاية فرجينيا أن 135 حادثا على الأقل وقع مع دخول العاصفة إلى الولاية يوم الأحد. وفي تشارلستون بولاية فرجينيا الغربية، حيث تساقطت سنتيمترات عدة من الثلوج، حثت السلطات السائقين على البقاء في منازلهم.

تساقط ثلوج قياسية:

سجل مطار سينسيناتي بشمال كنتاكي الدولي رقما قياسيا (8 بوصات) من الثلوج، مما أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات الجوية.

موجة برد شديدة:

من المتوقع أن يشهد ثلثا الولايات الشرقية درجات حرارة أقل من المعدل الطبيعي بمقدار 12 - 25 درجة فهرنهايت (7 إلى 14 درجة مئوية) مع رياح شديدة البرودة.

تأثيرات على حركة النقل:

تسببت العواصف في إلغاء أكثر من 60 رحلة سكك حديدية، بالإضافة إلى إلغاء أكثر من 1400 رحلة جوية، وتأخير 740 أخرى في أنحاء البلاد، وفقا لتتبع الرحلات.

إغلاقات مدرسية وحكومية:

العديد من المقاطعات أعلنت عن إغلاق المدارس وتأجيل الفصول الدراسية، بما في ذلك في إنديانا وفيرجينيا وكنتاكي وماريلاند. كما تم إعلان حالة الطوارئ في العديد من الولايات مع دعوات للمواطنين للبقاء في منازلهم.