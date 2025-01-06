انت الان تتابع خبر الإطار التنسيقي يؤكد ضرورة إقرار القوانين الهامة منها الأحوال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد الإطار التنسيقي، الاثنين، ضرورة إقرار القوانين الهامة وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية.

وقالت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان، إن "الاطار التنسيقي عقد اليوم الاثنين اجتماعه الاعتيادي بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة اهم الملفات الداخلية والتطورات الإقليمية والدولية".

وقدم رئيس الوزراء بحسب البيان "عرضاً عن التطورات الامنية والسياسية في المنطقة"، مشيداً بـ"الدور الكبير للقوات الامنية والجيش الباسل في حفظ امن البلاد".

وأضاف البيان أن "الاطار التنسيقي أكد على أهمية اقرار القوانين الهامة التي ينتظرها المواطنون، وفي مقدمتها قانون الاحوال الشخصية".

وثمن "دور الحكومة العراقية في إدارة الملفات خصوصا ما يتعلق منها بالعلاقات الخارجية للعراق مع العالم وما يستجد به من تغيرات وتطورات".