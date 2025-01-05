شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الحدث تفاجئ الجميع وتكشف عن قرار اسرائيلي لاغتيال عبدالملك الحوثي وعدد من قياداته "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �قلت قناة الحدث اليمني، عن تحركات إسرائيلية لاغتيال عبدالملك الحوثي وأقاربه في اليمن.

وقالت ان مصدر امني اسرائيلي قدر ان القضاء على زعيم جماعة الحوثي سيؤدي الى انهيار الجماعة، معتبرا ان ذلك سيكون اكثر تأثيرا من الضربات الجوية الاسرائيلية والامريكية المتواصلة.

وأشارت القناة الى ان مصدر تحدث لصحيفة "معاريف" الاسرائيلية ان جماعة الحوثي تعتمد في بقائها على وجود زعيم من داخلها، وان القضاء على عبدالملك واخوته سيؤدي الى سقوط النظام باكمله على عكس الاذرع الايرانية الاخرى.

ووفقا للمصدر الاسرائيلي فانه من المتوقع تنفيذ محاولة اغتيال عبدالملك بعد تجميع المعلومات والتخطيط لها حاليا.

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