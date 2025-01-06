شكرا لقرائتكم خبر عن واتساب يقدم طريقة جديدة لإنشاء المجموعات.. جربها والان مع التفاصيل

واكتشف فريق WABetaInfo أن واتساب تعمل على طريقة لتجميع أدوات الإنشاء في علامة تبويب الدردشات، تم اكتشاف الميزة الجديدة في إصدار WhatsApp التجريبي لنظام Android الإصدار 2.25.1.11، وإذا قمت بالتسجيل للاختبار التجريبي، فإن التحديث متاح من متجر Google Play.

عدن - ياسمين التهامي -

وسيعرض لك تطبيق واتساب لافتات جديدة بعنوان "إنشاء مبسط" و"إنشاء من مساحة واحدة"، ستقودك اللافتات الجديدة إلى علامة تبويب الدردشات حيث يمكنك إنشاء مجموعات ومجتمعات.

ويوجد زر محادثة عائم جديد في الزاوية اليمنى السفلية لتتمكن من بدء محادثة أو مجموعة أو مجتمع جديد. وبفضل هذا التحديث، يعمل WhatsApp على جعل الواجهة بأكملها أكثر بساطة، وبالتالي، ستستمتع بتجربة أكثر تركيزًا على هذا التطبيق بمجرد توفر هذا التحديث.

ومن المفهوم أن تقوم Meta أيضًا بإزالة زر الإجراء العائم لإنشاء مجتمعات جديدة في علامة التبويب "المجتمعات" ، وسيؤدي هذا إلى جعل علامة التبويب "المجتمعات" أكثر جاذبية بصريًا وأقل ازدحامًا، وهو أمر رائع.

وإذا كنت تميل إلى إنشاء مجتمعات ومجموعات جديدة بشكل متكرر، وكأن هذا جزء من وظيفتك أو اهتمامك، فسوف يسعدك هذا التحديث، و في الوقت الحالي، الميزة الجديدة متاحة لمجموعة محدودة من مستخدمي الإصدار التجريبي من نظام التشغيل Android، ومن المقرر طرحها لمستخدمي الإصدار التجريبي على نظام التشغيل iOS أيضًا.

ولا تزال هذه الميزة في مرحلة الإصدار التجريبي، لذا ليس من الواضح تمامًا متى ستتاح للجمهور العام.