شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 قبل إجازة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، آخر تحديث لسعر الدينار الكويتي قبل تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد. يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 6-1-2025 مقابل الجنيه فى ختام التعاملات كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 163.6 جنيه للشراء. 164.7 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

163.7 جنيه للشراء. 164.7 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

160.1 جنيه للشراء. 165.3 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

162.1 جنيه للشراء. 164.6 جنيه للبيع . سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

161.4 جنيه للشراء. 165.5 جنيه للبيع.

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