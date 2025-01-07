تكنولوجيا: Satechi تقدم قاعدة إرساء جديدة لجهاز Mac Mini مع توسيع M.2 SSD وحل مشكلة زر الطاقة #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من الملحقات المصممة خصيصًا لأجهزة Mac Mini الجديدة. فعلى سبيل المثال، أصدرت شركة Orico عدة قواعد إرساء جديدة في بداية هذا الأسبوع، تركز معظمها على دعم أجهزة Mac Mini M4 وM4 Pro من أبل.

وفي وقت قريب، قامت شركة RayCue بتحديث مجموعة قواعد التوصيل الخاصة بها بإضافة قاعدة توفر توسعة SSD بسرعة 40 جيجابت في الثانية.

من جهة أخرى، كانت Zeera هي الشركة الوحيدة التي ركزت على تحسين الوصول إلى زر الطاقة المثبت في أسفل جهاز Mac Mini، وهو تغيير أجرته أبل في هذا الإصدار.

وبينما تزداد المنافسة بين الشركات، كشفت Satechi عن المزيد من التفاصيل حول قاعدتها الجديدة المخصصة لجهاز Mac Mini، بعد حوالي ستة أسابيع من إعلانها الأولي.

تأتي قاعدة Mac Mini من Satechi بمنافذ متعددة تشمل ثلاثة منافذ USB-A، وقارئ بطاقة SD بالحجم الكامل، وخيار توسيع تخزين M.2 SSD.

ومع ذلك، ما يميز قاعدة Satechi هو وجود فتحة مخصصة للوصول إلى زر الطاقة، وهي ميزة تفتقر إليها معظم الحلول الأخرى. هذا التصميم يجعل قاعدة Satechi أكثر عملية، على الرغم من أن الحاجة لاستخدام زر الطاقة قد تكون نادرة.

من المتوقع أن تبدأ Satechi بيع هذه القاعدة في الولايات المتحدة خلال الشهر المقبل بسعر 99.99 دولارًا، مما يجعلها أكثر تكلفة مقارنة بالخيارات الأخرى.

ووفقًا لتقارير MacRumors، تخطط الشركة لإطلاق إصدار عالمي أوسع في شهر مارس، لكنها لم تقدم حتى الآن أي تفاصيل إضافية.

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