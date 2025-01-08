مرحلة ثانية لمسارات شوران

أعلنت أمانة المدينة المنورة، أمس، عن تدشين المرحلة الثانية من مشروع «مسارات شوران»، الذي يُعد من أبرز المشاريع الترفيهية في المنطقة، وذلك في إطار جهود الأمانة المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة متكاملة لسكان المنطقة وزائريها.

وتقع المرحلة الثانية من المشروع على مساحة تتجاوز الـ 75000 متر مربع، بطول 750 مترًا طوليًا، تبلغ المسطحات الخضراء 22 ألف متر مربع، ويتضمن المشروع مسارًا خاصًا للدراجات بطول 1.092 مترًا، إلى جانب 3 مناطق استثمارية، و 3 مناطق لألعاب الأطفال بمساحة 1.300 متر مربع، بالإضافة إلى منطقة تزلج بمساحة 900 متر مربع، كما يتضمن المشروع ملعبًا بمساحة 1.700 متر مربع، و8 مناطق للجلوس، و220 موقفًا للسيارات موزعة على طول المشروع، منها 15 موقفًا مخصصًا للمعاقين و40 منحدرًا لخدمتهم، كما تم زراعة 1.750 شجرة و5.900 شجيرة، مع تخصيص منطقتين لتحميل وتنزيل الركاب.