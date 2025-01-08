تكنولوجيا: Technics تحتفل بمرور 60 عامًا بإطلاق سماعات الأذن اللاسلكية EAH-AZ100 في #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Technics عن إطلاق سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية EAH-AZ100 احتفالًا بالذكرى الستين لتأسيسها. تعتمد السماعات على تقنيات متطورة مستوحاة من شاشات EAH-TZ700 الرائدة، حيث تتميز بقدرتها على إعادة إنتاج ترددات جهير منخفضة للغاية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق الصوت عالي الجودة.

تستخدم سماعات EAH-AZ100 محركات بحجم 10 ملم تجمع بين محرك رئيسي من الألومنيوم ومحرك محيطي منخفض الجهير بحافة حرة.

تم تصميم الحافة الحرة لتتحرك لمسافات أكبر بكثير لإنتاج الجهير العميق، مع تقليل التشوه غير المرغوب فيه بفضل مادة سائلة مغناطيسية تشبه الزيت، ما يتيح إعادة إنتاج الجهير حتى 3 هرتز. مع ذلك، تتراوح استجابة التردد الرسمية بين 20 هرتز و40 كيلو هرتز (عند استخدام LDAC بجودة 96 كيلو هرتز/990 كيلوبت في الثانية).

لإعادة إنتاج الصوت الغني متوسط المدى، يمر الصوت عبر غرفة التحكم الصوتي المصممة بعناية. ولتعزيز تجربة الاستماع، توفر السماعات تقنية عزل الضوضاء النشط (ANC) إلى جانب الذكاء الاصطناعي لعزل ضوضاء الخلفية أثناء المكالمات أو تشغيل الموسيقى.

يمكن للمستخدمين تفعيل وضع المحادثة بلمسة واحدة على السماعة، أو إيقاف الموسيقى تلقائيًا عند إزالة السماعات.

تدعم EAH-AZ100 تقنية Dolby Atmos وDolby Head Tracking، ما يتيح صوتًا محيطيًا بزاوية 360 درجة. وتعمل السماعات عبر Bluetooth 5.3 مع دعم الاقتران متعدد النقاط لربط ما يصل إلى ثلاثة أجهزة في وقت واحد.

وهي توفر أيضًا تشغيل الموسيقى عالية الدقة باستخدام برنامج LDAC، بالإضافة إلى دعم برامج الترميز SBC وAAC لتشغيل الصوت القياسي، بينما يقلل برنامج LC3 من تأخر الصوت عند مشاهدة الأفلام أو ممارسة الألعاب.

تقدم سماعات Technics ما يصل إلى 7 ساعات من التشغيل (مع تشغيل LDAC وANC)، وتصل إلى 18 ساعة باستخدام حافظة الشحن. يمكن شحن السماعات والحافظة سلكيًا أو لاسلكيًا، حيث يستغرق الشحن من 2 إلى 4 ساعات حسب الطريقة المستخدمة.

تتوفر سماعات الأذن Technics EAH-AZ100 بسعر 299.99 دولارًا، بألوان الأسود والفضي. يمكن شراؤها من موقع Technics الرسمي، ومن متجر الشركة على Amazon قريبًا.

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