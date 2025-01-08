تكنولوجيا: بطاقة RTX 5090 من NVIDIA ستأتي بسعر 2000 دولار و RTX 5070 بداية من 549 دولار #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت NVIDIA في معرض CES عن كرت الشاشة RTX 5090 بسعر 2000 دولار. وستصل الكروت الجديدة للأسواق هذا الشهر.

حيث أعلنت NVIDIA عن عائلة Blackwell الجديدة من كروت الشاشة التي طال انتظارها. صعد الرئيس التنفيذي Jensen Huang إلى منصة CES 2025 ليشرح بالتفصيل أن الدفعة الأولى من سلسلة RTX 50 ستصل في يناير، بأسعار تبدأ من 549 دولارًا لـ RTX 5070 وتصل إلى 1999 دولارًا لـ RTX 5090 الرائدة. النماذج متوسطة المستوى هي RTX 5070 Ti بسعر 749 دولارًا و RTX 5080 بسعر 999 دولارًا. ستتوفر إصدارات الحواسب المحمولة من وحدات كروت الشاشة للأجهزة المكتبية في مارس، بدءًا من 1299 دولارًا لأجهزة الحاسب المجهزة بـ 5070.

أما بالنسبة للمواصفات، فستتميز RTX 5090 Founders Edition بذاكرة GDDR7 بسعة 32 جيجابايت و 21760 نواة CUDA. تقول NVIDIA إنه اعتمادًا على اللعبة، ستقدم 5090 ما يصل إلى ضعف الأداء النسبي، مع تحقيق ألعاب مثل Alan Wake 2 و Cyberpunk 2077 التي تعتمد بشكل كبير على تتبع الأشعة لأكبر المكاسب، على سبيل المثال، شاركت NVIDIA مقطع فيديو يُظهر تشغيل اللعبة Cyberpunk 2077 بمعدل 242 إطارًا في الثانية على 5090 مقارنة بـ 109 إطارات في الثانية على RTX 4090.

بالطبع، سيعتمد تحسن الأداء الذي يتوقعه المستهلكون، إلى حد كبير، على ما إذا كانت اللعبة تدعم DLSS 4 الجديد من NVIDIA. يمكن للتقنية إنشاء ما يصل إلى ثلاثة إطارات إضافية لكل إطار تُنتجه وحدة معالجة الرسوميات بتقنيات العرض التقليدية. عند النظر إلى مخططات الأداء التي شاركتها NVIDIA، سترى الألعاب المقتصرة على DLSS 3 زيادة أصغر في الأداء. ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أن وحدات معالجة الرسوميات RTX القديمة ستدعم DLSS 4، على الرغم من أن الميزة الأفضل، وهي إنشاء إطارات متعددة، ستكون حصرية لبطاقات سلسلة 50 الجديدة من الشركة.

وبالنسبة لكروت RTX 5070 ستحتوي على 6144 نواة CUDA وذاكرة GDDR7 بسعة 12 جيجابايت. مع DLSS 4، تدعي NVIDIA أن 5070 سيكون بنفس سرعة 4090 بفضل DLSS 4، أما بالنسبة لـ 5070 Ti، فتقول الشركة إنه أسرع بمرتين من 4070 Ti.

مع العلم أن سلسلة 50 ستستهلك قدرًا كبيرًا من الطاقة، حيث توصي NVIDIA بمصدر طاقة 1000 واط لـ 5090 نظرًا لقوة الرسوميات الإجمالية البالغة 575 واط.

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