تكنولوجيا: مكنسة الروبوت Dreame X50 Ultra: خصم مبكر وضمان 5 سنوات #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ضمن مشاركتها في معرض CES 2025، قدمت Dreame مكنسة الروبوت الرائدة Dreame X50 Ultra، التي تم الكشف عنها لأول مرة في IFA 2024، ولكن آنذاك دون الإعلان عن اسمها الرسمي.

تم تجهيز Dreame X50 Ultra بوظيفة تسلق متقدمة بفضل نظام ProLeap وأرجل قابلة للتمديد، مما يسمح لها بتجاوز العتبات والخطوات التي يصل ارتفاعها إلى 6 سم. تتوزع هذه القدرة بين 4.2 سم في الخطوة الأولى و1.8 سم في الثانية، مما يجعل العوائق مثل عتبات الأبواب أقل تحديًا.

ولتحقيق أداء أكثر كفاءة، يمكن للروبوت تقليل ارتفاعه الكلي إلى 89 ملم عبر سحب برج الليزر عند الحاجة. يتيح ذلك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها تحت الأثاث المنخفض.

كما يستخدم الجهاز تقنية الضوء المنظم ثلاثي الأبعاد والذكاء الاصطناعي للتعرف على ما يصل إلى 200 نوع مختلف من الأشياء، بما في ذلك فضلات الحيوانات الأليفة، لضمان تنظيف أكثر ذكاءً ودقة.

تم تصميم Dreame X50 Ultra ليشمل مجموعة من الميزات الرائدة، منها:

قوة شفط عالية تصل إلى 20000 باسكال.

فرشاة جانبية قابلة للتمديد (SideReach) لتنظيف الزوايا والحواف بفعالية.

فرشاة رئيسية قابلة للرفع بمقدار 10 مم، مع تقنية HyperStream Detangling DuoBrush.

مماسح خاصة للسجاد عالي الوبر.

وتأتي Dreame X50 Ultra مع محطة تنظيف متكاملة تقدم وظائف متقدمة، مثل:

غسل الممسحة بالماء الساخن بدرجة حرارة 80 درجة مئوية.

تجفيف الممسحة بالهواء الساخن.

إزالة الأتربة وإعادة تعبئة الماء والمنظفات تلقائيًا.

مصابيح أشعة فوق بنفسجية مزدوجة للقضاء على البكتيريا.

يتوفر جهاز Dreame X50 Ultra للطلب المسبق الآن، مع بدء الشحن اعتبارًا من 14 فبراير. يبلغ السعر الرسمي للجهاز 1699.99 دولارًا، ولكن يمكن للعملاء الحصول على خصم مبكر بقيمة 390 دولارًا عند الطلب المسبق، ليصبح السعر 1309.99 دولارًا فقط. يشمل العرض ضمانًا لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى سنتين إضافيتين مجانًا، ليصل المجموع إلى 5 سنوات.

المصدر